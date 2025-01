GTA VI z nową jakością otwartych światów. Rzeczy, o których graczom się nie śniło

GTA VI ma wznieść gry open world na nowy poziom i… no cóż, nie trzeba być insiderem, aby móc to stwierdzić. Nowe plotki podsycają apetyt graczy.

Zanim jednak przejdziemy do “mięska”, muszę Was ostrzec – to nic pewnego. Mówimy o kolejnych przeciekach od internauty, który miał widzieć gameplay z produkcji. Nie jest to więc nic oficjalnego ani nawet popartego szczególnie konkretnymi dowodami. I choć sam podchodzę do nowych plotek z dużym dystansem, zawojowały one już social media do tego stopnia, że warto się im przyjrzeć nieco bliżej.

GTA VI to next-next-gen

Oprócz oczywistych zachwytów nad samą jakością grafiki czy przywiązaniem do detali (ruchome ubrania zależne od pozycji postaci), nowe plotki obejmują również kilka kluczowych mechanik, mogących znacząco przełożyć się na samą rozgrywkę. Wedle niepotwierdzonych przecieków, GTA VI ma wnieść gry z otwartym światem na zupełnie nowy poziom. Fajnie, ale to akurat wie chyba każdy, kto ktokolwiek miał styczność z grami Rockstara, prawda? O co więc konkretnie chodzi?

Przede wszystkim o fakt zaoferowania graczom znacznie bardziej rozwiniętej “piaskownicy” do zabawy. Podobno do około 40% budynków w grze gracze będą mogli wejść, a nawet 60% nadaje się do zniszczenia. I tutaj pojawia się pewien dylemat, bo nie ma mowy o zrównaniu ich z ziemią w stylu choćby Battlefielda. Chodzi po prostu o bardziej rozwiniętą mechanikę niszczenia otoczenia w przypadku niektórych miejscówek.

Dajmy na to – sklepy. Te, które będziemy mogli obrabować, będziemy mogli również w znaczącym stopniu zniszczyć. Pojawi się możliwość zniszczenia niektórych ścian, spalenia ich (w tym m.in. dachów), i znaczącego wpłynięcia na ich ogólny stan. “Szkielet” budynku pozostanie, więc podobno nie ma co liczyć na rozwalenie ich do gołej ziemi. Podobnie zresztą ma być w przypadku niektórych części ogólnej mapy – będziemy mogli nawet zrobić dziurę na jezdni i tym podobne. Duży udział w tym ma mieć zaawansowane niszczenie pojazdów i symulacja zachowania NPC-ów wraz z karetkami czy policjantami.

The same guy that claimed he saw GTA 6 gameplay has made another post It's a lot of reading So I got to put this in two parts (1/2)🗾🌴🦩🌇🌆🐎✈️ #GTA #GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/5MhgZi8ZQ1 — PainKiller (@PainkillerH20) January 8, 2025

Źródło: tech4gamers