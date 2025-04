Xbox Free Play Days – zagraj w 3 gry za darmo w weekend

W co zagrać w Xbox Free Play Days?

Pojawiły się nowe gry do ogrania w ramach Xbox Free Play Days. W ten weekend możecie za darmo spróbować swoich sił w następujących tytułach:

Alien: Isolation

Make Way

NHL 25

Zestawienie oferuje różnorodne gatunki, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie – od horroru, przez zręcznościowy wyścig, po realistyczną symulację hokeja. Jest w co pograć!

Alien: Isolation – horror, który musisz znać

Jeśli jeszcze nie graliście w uznany survival horror studia Creative Assembly, to Alien: Isolation jest idealnym wyborem. Gracz wciela się w Amandę Ripley, córkę Ellen Ripley, która bada losy swojej matki na stacji Sevastopol, gdzie w cieniu czai się śmiertelne zagrożenie.

Make Way – wyścigi, które tworzysz sam

Wcześniej dostępna w marcowym Free Play Days, Make Way powraca z kolejną szansą na zdobycie łatwego 1000G. W tej grze wyścigowej z widokiem z góry, gracze sami budują tor z losowych elementów, co zapewnia niepowtarzalną zabawę w każdej rozgrywce.

NHL 25 – najnowsza odsłona hokejowej serii od EA Sports

NHL 25 to najnowsza odsłona popularnej serii hokejowej od EA Sports, oferująca jeszcze większy realizm dzięki nowemu systemowi sztucznej inteligencji ICE-Q. Gra zapewnia płynniejsze animacje, bardziej responsywne sterowanie i ulepszoną fizykę krążka, co przekłada się na autentyczne wrażenia z gry na lodzie. W NHL 25 znajdziemy również odświeżony tryb franczyzy oraz nowe możliwości personalizacji, co czyni ją najbardziej rozbudowaną i dopracowaną częścią serii do tej pory.

Dla posiadaczy Game Pass Ultimate NHL 25 i tak już znajduje się w katalogu subskrypcji, więc warto rozważyć weekendową przygodę z Alien: Isolation lub Make Way, jeśli jeszcze nie mieliście okazji ich sprawdzić – zwłaszcza że można przy okazji łatwo podbić swój Gamerscore.

Źródło: tureachievements.com