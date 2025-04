Niepozorna gra o olbrzymiej skali tylko teraz za darmo. Odbierajcie, żeby później nie żałować

Terrene – An Evidence Of Life Game to tytuł wyjątkowy w swoim rodzaju. Niepozorna stylistyka retro przykrywa tu mnogość mechanik i pomysłów. Gra za darmo dostępna jest tylko teraz na itch.io.

Na Steam zawędrowało właśnie kilka mniejszych, ale nadal wartych uwagi gier. Pamiętajcie również o ofercie Epic Games Store. Prawdziwe perełki regularnie zdarzają się jednak na itch.io, a Terrene jest właśnie jedną z nich.

Gra za darmo o skali godnej pozazdroszczenia

​Jeśli masz ochotę na kosmiczną przygodę w stylu retro, Terrene – An Evidence Of Life Game może być właśnie tym, czego szukasz. Ta niezależna gra 2D, dostępna aktualnie za darmo na itch.io, łączy eksplorację proceduralnie generowanych planet, walkę z hordami przeciwników, crafting oraz możliwość rozgrywki w trybie kooperacji. Warto wspomnieć, że to tylko czasowa promocja, bo normalnie za tytuł trzeba płacić 4,99 USD.

W grze przemierzysz niemal nieskończone planety z unikalnymi biomami, walcząc z przeciwnikami za pomocą losowo generowanych broni. Możesz craftować nowe narzędzia, ulepszać statek kosmiczny oraz postać, a także eksplorować powierzchnię planet, podziemia, niebo i orbitę. Dodatkowo, gra oferuje możliwość hodowania własnego ogrodu oraz towarzystwo cybernetycznego zwierzaka, który może wspierać Cię w walce.​

Na Steamie Terrene zbiera pozytywne recenzje – 89% z 29 opinii użytkowników jest pozytywnych. Gracze chwalą grę za jej różnorodność i możliwość wspólnej zabawy w trybie kooperacji. Choć niektóre opinie wskazują na pewne niedociągnięcia, twórcy aktywnie pracują nad ulepszeniami, co widać po regularnych aktualizacjach i poprawkach.​

Terrene to propozycja dla fanów unikatowego klimatu, eksploracji kosmosu, walki, craftingu… No, na swój sposób to taki Starfield czy No Man’s Sky wymieszane z Terrarią. Dostępna za darmo na itch.io, oferuje bogate doświadczenie w stylu retro. Jeśli szukasz czegoś nowego do odkrycia w świecie gier niezależnych, warto dać jej szansę.

