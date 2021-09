DoGRYwka – GTA Trilogy potwierdzone, Europa Universalis 4 za darmo i ciąg dalszy świata Layers of Fear

Odnaleziono GTA Trilogy The Definitive Edition na stronie koreańskiej organizacji zajmującej się klasyfikacją gier wideo. Czy to przyprze do muru Rockstar Games lub Take-Two i za niedługo usłyszymy o oficjalnym ogłoszeniu? Oby!

Spieszcie się do Epic Games Store. Czeka tam Was świetna produkcja od Paradox Interactive, czyli popularne na całym świecie Europa Universalis IV. Pokierujcie wybranym narodem i poprowadźcie go ku chwale. Uwaga, jest to oferta limitowana czasowo.

Dziś dowiedzieliśmy się też, że polskie Layers of Fear 3 jest obecnie w produkcji i to na dość zaawansowanym etapie. Na ten moment jednak nie jest jeszcze znany oficjalny tytuł gry, aczkolwiek liczmy, że poznamy go wszyscy za niedługo wraz z pierwszymi materiałami z produkcji. Poniżej znajdziecie wszystkie czwartkowe newsy ze świata gamingu, które dziś opublikowaliśmy.