Piekło zamarzło. PlayStation ma swoją wyprzedaż na Steam

Stała się rzecz niesłychana – PlayStation ruszyło z własną wyprzedażą na platformie Steam. Gracze kuszeni są ofertami na przecenione gry, takie jak Days Gone czy Horizon: Zero Dawn.

Sony niedawno zdecydowało się otworzyć na nowe doświadczenia, czyli przenoszenie swoich gier na platformę PC. Zaledwie parę lat temu raczej nikt nie pomyślałby, że kiedykolwiek stanie się to możliwe. A tym bardziej, że PlayStation ruszy ze swoją wyprzedażą na Steam.

Gry z PlayStation przecenione na Steam

Sony, jako jedna z firm, która od niedawna zasila swoimi grami katalog platformy Valve, zdecydowała się na „Wydarzenie Wydawcy„. Jest to event, w którego trakcie gracze na „blaszakach” mogą zakupić popularne gry w niższych cenach. Nie zabrakło wielkich, docenionych hitów.

W ramach promocji taniej można nabyć Days Gone, Horizon: Zero Dawn Complete Edition, Predator Hunting Grounds, a także Helldivers. Do dwóch dostępne są przecenione różnego rodzaju dodatki DLC.

Promocja trwać ma do 5 października, standardowo do godziny 19:00, macie więc trochę czasu na dokładne zastanowienie się nad ofertami gier od Sony.

Warto przypomnieć, że ekspansja Sony na poletko PC-towe jest znacznie dalej zakrojoną akcją, a przynajmniej na to wskazują różne przecieki. Wedle nich doczekamy się m.in. konwersji God of Wara. Na ten moment jedyną pewną grą, która niedługo zadebiutuje na PC jest Uncharted Legacy of Thieves Collection.