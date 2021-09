Doom Slayer w Resident Evil 3? Nie, ale nowy mod stroju dla Jill wygląda obłędnie

Crossover Dooma z Resident Evil 3 brzmi zaskakująco ciekawie. W tym przypadku jednak nie o połączenie marek chodzi, a o nowego moda ze strojem dla Jill Valentine.

Tam, gdzie deweloper nie może… moder dotrze. Nie od dziś wiadomo, że community modów do gier jest przebogate w różnego rodzaju zaskakujące pomysły. Kreatywność użytkownika 4Kodda przyniosła nam świetnie wyglądający strój dla Jill Valentine.

Resident Evil 3 z kolejnym świetnym modem

Gdyby Doom Slayer trafił do świata Resident Evil, nawet niemal nieśmiertelny Nemezis nie dałby mu rady. Taki crossover brzmi jak marzenie wielu graczy, jednak raczej nigdy się nie ziści. Z drugiej strony namiastkę takiego połączenia dają nam właśnie moderzy. Na stronie Nexus Mods pojawił się jeden z najciekawiej wyglądających strojów dla głównej bohaterki remaku „trójki”, Jill Valentine.

Kombinezon Doom Slayera jest nie tylko świetnie wymodelowany, ale jego twórca pokusił się nawet o dostosowanie go do sylwetki głównej bohaterki. Dzięki temu nie dostajemy karykaturalnej wersji napakowanej Jill w za dużym ubraniu, a coś, co spokojnie mogłoby trafić do gry w płatnym DLC. Wspomnianą modyfikację ściągnięcie z tego miejsca.

4Kodda zrobił rzecz niesłychaną – zamiast rozbierać Jill, ubrał ją. Jeżeli szukacie także innych modyfikacji (niekoniecznie podmieniających strój protagonistki na bardziej skąpy), polecamy nasze zestawienie najciekawszych modów do RE3, wraz z poradnikiem ich instalacji.