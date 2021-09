W 8 miesięcy odtworzył robota z Apex Legends. Loot Tick masakruje swoją mniejszą wersję na wideo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Apex Legends jest pełne pięknych, futurystycznych designów. Nie brakuje w nim wielu robotów takich jak Loot Tick, którego pewien śmiałek postanowił odtworzyć. Cały, 8-miesięczny proces tworzenia tego czworonoga został udokumentowany.

Autorem tego dzieła jest Graham Watson, który prowadzi na YouTube kanał poświęcony głównie tematyce druku 3D. Poniżej zobaczycie kolejny popis umiejętności tego fana dłubania w technologii. Lepiej przygotujcie sobie coś do jedzenia i picia, ponieważ czeka Was ponad 40 minut materiału.

Projekt na celu miał jedno – odwzorować jak najdokładniej wygląd i zachowanie robota znanego z rozdawania przedmiotów schowanych w swoim środku. Co prawda, tej funkcji nie skopiowano, aczkolwiek nie zabrakło możliwości chodzenia, masakrowania swojej mniejszej kopii oraz świecenia diodami LED i wydawania dźwięków. Te YouTuber postanowił nagrać prosto z gry, co tylko upodabnia maszynę do jej pierwowzoru.

Na kanale Watsona nie znajdziecie na ten moment za wiele materiałów, jednakże jeśli lubicie Apex Legends, to powinniście na pewno odszukać tam coś dla siebie. Graham zamieścił już nagrania dotyczące innych jego prac związanych z wymienioną grą. Mam na myśli m. in. kopię mniejszego Loot Ticka będąca lampką, a nawet wierne odwzorowanie Wingmana, czyli jednego z pistoletów dostępnych w Battle Royale.

