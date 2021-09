PS5, Xbox Series X|S, a może Switch? Co się najlepiej sprzedawało w połowie września?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Od premiery next-genowych sprzętów minęło wiele miesięcy. Gracze w dalszym ciągu nie tracą zainteresowania konsolami PS5 i Xbox Series X|S, a także kilkuletnim już Nintendo Switchem. Która z maszyn do grania cieszyła się ostatnio największym zainteresowaniem kupujących?

Ponownie z pomocą przychodzą dane sporządkowane przez VGChartz, które tym razem dotyczą okresu od 12 do 18 września 2021 roku. Według statystyk wymienionego serwisu w połowie miesiąca PS5 zakupiono szacunkowo 245 137 PS5 razy na całym świecie, co daje obecnie 11,96 mln sztuk w rękach konsumentów.

Jak wypada propozycja Microsoftu? Trochę gorzej, bo o prawie 100 tys. sztuk mniej sprzedał się wtedy Xbox Series X|S (łącznie ok. 151 276 egzemplarzy). Wszystkich next-genowych Xboxów w domowych zaciszach jest w takim razie już blisko 7,31 mln.

Choć wielu polskich graczy może zadziwić ten fakt, to jednak Nintendo Switch ostatnio sprzedawał się zdecydowanie najlepiej. Zdobył aż 311 978 nowych nabywców, co przełożyło się na świetny całościowy wynik – łącznie 91,14 mln sztuk. Trend ten jednak utrzymuje się dość długo w ostatnim czasie i nie wygląda na to, aby Pstryczek miał ustąpić miejsca pozostałym konsolom.

