Xbox Game Pass może pochwalić się gigantyczną liczbą aktywnych subskrybentów

Szef Take-Two Interactive przypadkiem ujawnił, ilu aktywnych subskrybentów posiada obecnie abonament Xbox Game Pass od Microsoftu.

Usługa ma zbierać przy sobie ponad 30 milionów użytkowników. Co ciekawe, informacja ta nie miała najwyraźniej jeszcze ujrzeć światła dziennego. Ujawniono ją w trakcie panelu The Wrap, a szef Xbox szybko upomniał CEO Take-Two porozumiewawczym chrząknięciem.

Jeśli nie doszło więc do pomyłki, Xbox Game Pass mocno się rozpędził w ciągu ostatnich miesięcy. Przypomnę, że pod koniec stycznia ogłoszono, że aktywną subskrypcję posiada „jedynie” 18 milionów graczy. Wzrost jest więc naprawę ogromny i moim zdaniem imponujący. A to jeszcze nie koniec rozwoju Game Passa.

Szybko postępujący sukces wynika z wielu czynników i rozbudowana biblioteka gier jest tylko jednym z nich. Microsoft rozwija także technologię rozgrywki w chmurze, z której mogą korzystać subskrybenci. Otwiera to masę nowych możliwości. Nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy gracze inwestowali w Game Pasa tylko i wyłącznie dla możliwości grania w wysokobudżetowe tytuły na smartfonach dzięki chmurze.

Co więcej, praktycznie co chwilę startują kolejne promocje na abonament Game Pass, które pozwalają na zdobycie subskrypcji w stosunkowo niskiej cenie. Nic dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na dołączenie do grona abonentów.