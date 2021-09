Wszystko z grą w porządku, tylko ludzi brakuje. Perfect Dark z planowanym terminem premiery

Przy Perfect Dark pracuje znacznie więcej studiów niż się wydawało. Dzięki współpracy, deweloperzy mają wypuścić grę na rynek za dwa lata.

Przypomnijmy, że kilka dni temu studia TheInitiative i Crystal Dynamics nawiązały współpracę. Dzięki niej prace nad Perfect Dark mają zostać przyspieszone. Kiedy świat usłyszał o kooperacji dwóch firm, zaczęły się spekulacje, że Perfect Dark może mieć problemy. Znany insider Jeff Grubb zdaje się to negować i pisze, czego dowiedział się ze swoich źródeł. Przede wszystkim brakuje ludzi do pracy do gry. Dlatego też były szef Crystal Dynamics, Darrell Gallagher, zgłosił się do swoich byłych pracowników i zaproponował im współpracę, na którą oni się zgodzili. Ponadto Grubb dodaje, że przy tytule maczają także palce deweloperzy z Naughty Dog, Sony Santa Monica i kilku innych studiów.

Mimo to TheInitiative nadal poszukuje kolejnych pracowników, którzy zasilą skład deweloperski. Jak wspomina Grubb, jeśli w trakcie tworzenia gry nie pojawią się żadne problemy, to tytuł powinien pojawić się w 2023 roku (czyli tak jak pierwotnie zakładano w czerwcu tego roku). Produkcja ma pojawić się na PC i Xbox Series S|X.

Perfect Dark to reboot strzelanek od studia Rare. Gra jest thrillerem sci-fi , którego akcja rozgrywa się w przyszłości, gdzie świat został zniszczony w wyniku katastrofy klimatycznej. Na chwilę obecną nie wiemy za wiele szczegółów na temat odnowionej wersji tytułu.