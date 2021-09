Oto dlaczego premiera God of War Ragnarok została opóźniona

Na początku czerwca oficjalnie potwierdzono, że God of War Ragnarok nie ukaże się w tym roku. Santa Monica Studio nie ujawniło wówczas, czemu premiera gry nie odbędzie się w terminie.

Teraz aktor użyczający głosu Kratosowi, Chris Judge, potwierdził, że winny był jego stan zdrowia. Judge przeszedł w 2019 roku kilka poważnych zabiegów. Santa Monica Studio postanowiło także zaczekać, aż wróci do pełni sił. W efekcie cała produkcja nieco spowolniła.

Muszę się streszczać. (…). Do ukochanego fandomu, Ragnarok został opóźniony z mojego powodu. Sierpień 2019, nie mogłem chodzić. Musiałem mieć operację pleców, zastąpienie obu moich bioder, i operację kolana. Czekali na mnie, aż przejdę rehabilitację.

Aktor pochwalił też podejście studia Sony do jego problemów. Deweloperzy z Sana Monica zachowali się w stosunku do niego bardzo dobrze.

Żadnych gróźb, żadnego, „za kogo ty się uważasz?”. Nic, tylko miłość i wsparcie. Sony Santa Monica nigdy nie powiedziało ani słowa o opóźnieniu i o tym, co je spowodowało. Studia to dupki, ale ta firma, od góry do dołu, powinna dać nam nadzieję.

– kontynuował w innym wpisie