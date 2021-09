Poznajecie ją? Filippa w tak eleganckich ciuchach dzięki modowi do Wiedźmina 3

Do gry Wiedźmin 3 pojawiła się modyfikacja, która zmienia wygląd jednej z czarodziejek. Odmieńcie wizerunek Filippy Einhart.

Jesteście już znudzeni podstawowym wyglądem jednej z ważniejszych postaci w grze Wiedźmin 3? Jeśli tak, to sprawdźcie tę modyfikację. Użytkownik IDONTCARE2013456 stworzył alternatywną wersję wyglądu dla Filippy Einhart. Mod zmienia ubranie bohaterki na bardziej eleganckie i dostojniejsze. Również ubarwienie różni się od oryginału. Ponadto fryzura, a także opaska na oczy czarodziejki zostaje poddana retuszowi. Wiadomo, że takie usprawnienia zależą od gustu. Mnie akurat podoba się nowa wersja Einhart. Stąd pobierzecie modyfikację.

Warto mieć na uwadze, że mod nie jest kompatybilny z innymi modyfikacjami, które zmieniają twarze, oczy lub włosy. Jeśli chcecie, aby wszystko działało sprawnie, to nie możecie również korzystać z innych modów wpływających na zmianę ubioru Filippy. Wymagane jest posiadanie obu dodatków do Wiedźmina 3.

Jeśli jednak macie ochotę na zmianę, która bezpośrednio wpłynie na rozgrywkę, to zalecam zerknąć na ten tekst. Dzięki modowi poczujecie się jak w Dark Souls (no prawie). Modyfikacja przenosi mechanikę zabijania przeciwników w plecy z DS do Wiedźmina. Co ciekawe, autor postarał się również o dodanie odpowiednich dźwięków prosto z produkcji FromSoftware.