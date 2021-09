Chcecie kupić PS5 i Xbox Series w dobrych cenach? Szef Xbox mówi, do kiedy będzie z tym problem

Dostępność PS5 i Xbox Series nie będzie zbyt dobra przez kolejny rok. Szef Xbox wskazuje, że na poprawę przyjdzie nam długo poczekać.

Phil Spencer mówi wprost, że nie ma co liczyć na szybką poprawę sytuacji. Problem nie wynika tylko z braku części, ale też wielu innych czynników. Dostarczenie konsol na rynek to w końcu nie tylko produkcja.

Myślę, że to chyba zbyt odosobnione, by mówić o tym (problemach z dostawami konsol – red. ) jako o problemie z chipami. Kiedy myślę o tym, co oznacza zdobycie części potrzebnych do wyprodukowania konsoli w dzisiejszych czasach, a następnie dostarczenie ich na rynki, na których jest popyt, w tym procesie pojawia się wiele punktów krytycznych. I myślę, że niestety będzie nam to towarzyszyć przez wiele miesięcy, na pewno do końca tego roku kalendarzowego i do następnego roku kalendarzowego.

– powiedział Phil Spencer w rozmowie z The Wrap