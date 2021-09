Legendarne Blood Omen: Legacy of Kain dostępne na GOG. Grę kupicie w promocyjnej cenie

GOG obchodzi swoje 13-ste urodziny. Z tej okazji do katalogu platformy dodano legendarną produkcję z 1996 roku, czyli Blood Omen: Legacy of Kain. Aktualnie gra znajduje się w promocyjnej cenie.

GOG wystartowało ze specjalnym wydarzeniem z okazji 13-stych urodzin platformy. Powiększyła się nieco oferta sklepu.

Legendarna pozycja o wampirach już na GOG

W ramach Anniversary Event GOG oferuje wiele gier w niższych cenach. Oprócz tego dodano możliwość zakupu Blood Omen: Legacy of Kain. Legendarny hack’n’slash nawet dziś potrafi zaskoczyć pomysłem na urozmaiconą i wciągającą rozgrywkę. To także świetna historia.

W Blood Omen trafiamy do krainy Nosgoth, w której nastała wojna między wampirami a ludźmi. Głównym bohaterem jest arystokrata zamieniony w krwiopijcę, który musi przywrócić swoje człowieczeństwo i uratować całą krainę przed zagładą.

Dziś grafika tutaj nie powala, ale robi to gameplay – jako wampir musimy dbać o regularne odżywanie się, mamy dostęp do bogatego wyposażenia, zdobywamy moc przemieniania się w inne istoty, a wszystko to, aby walczyć, siekać, eksplorować i rozwiązywać zagadki. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.

Blood Omen dostępne jest pod tym adresem, w niższej cenie 22,99 zł. Oprócz tego możecie też sprawdzić resztę ciekawych ofert z okazji urodzin platformy na Anniversary Event.