Ghost of Tsushima zaktualizowane. Odzyskasz, co straciłeś i łatwo rozeznasz się w trofeach

Do Ghost of Tsushima zawitała niewielka aktualizacja 2.11. Ta wprowadza m.in. nowy interfejs, który pozwala śledzić postępy trofeów.

Sucker Punch Productions wciąż dba i wspiera swój ostatni duży tytuł. Nowa łatka zawitała do Ghost of Tsushima. Niewielka aktualizacja 2.11 wprowadza kilka usprawnień i nowości, m.in. zwiększono nagrody za Próby Iyo, a także dodano interfejs użytkownika do śledzenia postępów w zdobywaniu trofeów Wspólnej Uprzejmości. Dzięki nowemu panelowi możemy sprawdzić ukończone wyzwania, a także ich ilość. Panel znajdziemy w sekcji Kolekcji. Zwrócono również niektóre kosmetyczne przedmioty graczom, które zniknęły z ekwipunków w wyniku błędów.

Spis treści zmian w aktualizacji 2.11 do Ghost of Tsushima:

Dodano interfejs użytkownika do śledzenia postępów w zdobywaniu trofeów Wspólnej Uprzejmości;

Poprawiono gesty panelu dotykowego w grze Remote Play;

Zwiększono nagrody za Próby Iyo;

Przewrócono niektórym użytkownikom brakujące przedmioty kosmetyczne NG+ w Legendach;

Poprawiono błędy i wprowadzono inne poprawki.

Patch już pobierzecie na PS4 i PS5. Aktualizacja w wersji na PlayStation 4 PRO waży około 1,8 GB. Dajcie znać, jak sprawdza się nowy panel.