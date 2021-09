PS Plus na październik 2021 oferuje jeszcze jeden tytuł. Szkoda, że nie w Polsce

Azjatycka oferta PS Plus na październik 2021 jest nieco bogatsza względem tej z reszty świata. Gracze zgarną dzięki niej jedną, bardzo dobrą pozycję więcej.

Żeby być bardziej konkretnym: można zgarnąć dwie gry wydane w ramach jednego zestawu (mało zaawansowanych) remasterów. Mowa o Castlevania Requiem w wersji na PS4. Pakiet zawiera w sobie Rondo of Blood i kultowe Symphony of the Night. Nie jest to co prawda jakiś głośny hit, którym zachwyci się każdy gracz, ale fani serii i starszych produkcji z pewnością ucieszyliby się z takiego bonusu.

Azjatycka oferta PS Plus na październik 2021

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood (PS4)

Źródło: PlayStation Asia

Nie do końca wiadomo, dlaczego gracze z Azji otrzymali dodatkową produkcję w ofercie. Możliwe, że PlayStation zawarło umowę z Konami, która opiewa na rozdanie Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood tylko Plusowiczom z tego regionu. Możemy tylko gdybać. Jeśli chcecie zaopatrzyć się we wspomniany tytuł, jest on dostępny w PlayStation Store za niecałe 80 złotych.

Przypominam również, że macie ostatnie dni na pobranie gier z PS Plus na wrzesień 2021. Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.