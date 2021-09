Kultowa marka PlayStation ma powrócić dzięki twórcom Destruction AllStars

Przeciek wskazuje, że studio Lucid Game zajmie się przywróceniem do życia serii Twisted Metal. Nowa odsłona ma być w produkcji od jakiegoś czasu.

Takimi informacjami podzielił się serwis VideoGamesChronicle. Zgodnie z doniesieniami, PlayStation miało przekazać projekt nowego Twisted Metal właśnie w ręce twórców Destruction AllStars. Nowa produkcja ma zadebiutować około 2023 roku, czyli tak, aby zgrać się z debiutem serialu bazującego na marce. Co więcej, jedno ze źródeł VGC sugeruje, że najnowsza część cyklu TM ma bazować na modelu biznesowym free to play. Niewykluczone, że Sony szykuje więc większą grę-usługę.

O tym, że nowe Twisted Metal powstaje słyszymy już od dłuższego czasu. Potwierdziło to parę wiarygodnych źródeł, choć Sony nadal milczy. Niemniej plotki te są bardzo wiarygodne.

Mam pewne wątpliwości co do tego, czy Lucid Games poradzi sobie z wskrzeszeniem tej legendarnej marki. Poza dość przeciętnym Destruction AllStars, studio pracowało chociażby nad Need for Speed Payback i chłodno przyjętym Switchblade. Choć jest to zespół z doświadczeniem w gatunku, według mnie może sobie nie poradzić ze stworzeniem nowej odsłony kultowej marki, która spełni oczekiwania fanów. Nie ma jednak sensu nastawiać się negatywnie jeszcze przed zapowiedzią.