GTA Trilogy The Definitive Edition istnieje! Rockstar, chyba wiesz co robić

To już oficjalne – GTA Trilogy The Definitive Edition powstaje. Gra została oceniona przez koreańską organizację zajmującą się wystawianiem ratingów. Czy to rzeczywiście remake czy jedynie remaster?

Choć informacja na temat GTA Trilogy The Definitive Edition nie wyszła bezpośrednio od Rockstar Games lub Tak-Two, można mówić o potwierdzeniu istnienia grywalnej wersji ów wydania. Przecież trzeba w coś zagrać, żeby to ocenić, prawda?

Grant Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition has been rated in Koreahttps://t.co/XL9AAhOC0E pic.twitter.com/af4rk2EfoP — Nibel (@Nibellion) September 30, 2021

Po wejściu na witrynę koreańskiej organizacji, która potwierdziła istnienie produkcji, można dowiedzieć się, że wnioskodawcą w tym przypadku jest samo Take-Two Interactive. W zasadzie to tyle ważnych informacji, które można wyczytać z powyższej tabeli. Gatunek gry sklasyfikowano jako Akcja, co nikogo nie powinno dziwić, żadnych wielkich zaskoczeń tu nie ma, choć nie można tego samego powiedzieć o tytule składanki.

Ten sugeruje, że w bliżej nieokreślonej przyszłości do trafi odświeżona trylogia w formie remastera, a nie jako remake. Przypominam, że Kotaku, które jako pierwsze informowało na temat powstawania ów zestawu, pisało o m. in. odtworzeniu jednej z odsłon na nowszym silniku. Wygląda jednak na to, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Radzę się jednak wstrzymać z ostatecznym osądem w tej sprawie do oficjalnego ogłoszenia. Nie zdziwię się jednak, jeśli o takowym wszyscy usłyszymy niebawem – Rockstar Games w końcu musi korzystać z tego, że o grze już wiadomo.