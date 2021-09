Nowe Layers of Fear na pierwszym materiale prosto z Unreal Engine 5

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Dzisiaj rano informowaliśmy, że krakowskie Bloober pracuje nad Layers of Fear 3. Sugerowano, że jeszcze dziś ujrzymy zwiastun produkcji. Nie musieliśmy długo czekać.

Bloober Team podzieliło się pierwszym krótkim materiałem z nowego Layers of Fear. Wiemy, że gra ukaże się najpewniej w 2022 roku, ale nie poznaliśmy jeszcze platform docelowych ani żadnych konkretów na temat fabuły lub rozgrywki. Wiemy tylko tyle, że Bloober ponownie zaprezentuje graczom losy pewnego malarza. Dokładnie tak, jak w pierwszym Layers of Fear.

Potwierdzono też, że produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5, dzięki czemu teaser wygląda całkiem efektownie. Szczególnie dobre wrażenie robią wysokiej rozdzielczości tekstury oraz całkiem ładne oświetlenie. Rzecz jasna trzeba brać poprawkę na to, że zaprezentowany materiał może, ale nie musi pochodzić bezpośrednio z gry. Równie dobrze Bloober Team mogło stworzyć powyższy filmik tylko i wyłącznie na potrzeby zapowiedzi projektu i nie ujrzymy go w samym Layers of Fear 3. Oczywiście jeśli gra będzie się tak nazywać.

Na tym konkrety na temat tego tytułu się kończą. Bloober ma dzielić się informacjami na przestrzeni kolejnych miesięcy. Nie wiemy dokładnie, kiedy ujrzymy kolejny zwiastun lub poznamy kolejne ciekawostki na temat produkcji. Pewne jest natomiast, że studio ma ręce pełne roboty.