Chcieliście zagrać w betę Battlefield 2042 ze znajomymi? Dla niektórych może być ciężko

Granie ze znajomymi podczas bety gry Battlefield 2042 będzie dość utrudnione. Mam nadzieję, że wśród Waszych kolegów i koleżanek króluje jedna platforma, bo inaczej raczej się nie spotkacie na polu bitwy.

Niedawno poznaliśmy terminy, kiedy to nareszcie każdy będzie mógł sprawdzić nowego BF-a na własnym sprzęcie. Jak na gry z trybem multiplayer przystało, skorzystanie z możliwości zagrania ze swoimi kolegami i koleżankami na pewno przyniesie o wiele więcej frajdy od rozgrywek z losowymi graczami. Niestety, jednak nie będziecie mogli zagrać razem ze swoją świtą, jeśli macie różne platformy.

Podczas gdy cross-play będzie technicznie włączony podczas Otwartej Bety, Cross-Play Parties będą wyłączone, co oznacza, że znajomi na różnych platformach nie będą mogli łączyć się w drużyny i grać razem. Jednakże, w momencie premiery: Gen 5 i PC będą mogli grać razem w tym samym uniwersum cross-play. Gen 4 może grać razem w tym samym uniwersum cross-play – informuje przedstawiciel PR Battlefield 2042 w rozmowie ze Screen Rant

W teorii istnieje mała szansa, że po wystartowaniu wyszukiwania meczu system przydzieli Was do wspólnej gry. Sądząc jednak po niezwykle ogromnym zainteresowaniu betą Battlefield 2042 śmiem twierdzić, że ów szansa jest bliska rozmiarowi pojedynczych atomów. Na szczęście sytuacja zmieni się po oficjalnej premierze.

Battlefield 2042 zadebiutuje już 19 listopada 2021 roku. Produkcja ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Tytuł zaimplementuje cross-play, jednakże nie będzie on międzygeneracyjny. Gracze na PS4 i Xbox One zagrają razem, ale nie będą mogli dołączyć do tych z PS5, Xbox Series X|S i PC, którzy stanowią osobną grupę ze względu na różnice m. in. pod kątem liczby graczy w meczu.