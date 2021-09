Starfield albo będzie długą grą, albo przegadaną. Czeka nas 150 tys. linijek dialogów

Starfield nie zapowiada się na małą grę, a wręcz przeciwnie. Jeden z najważniejszych twórców tej produkcji podzielił się przeogromną liczbą dotyczącą dialogów.

Podczas prezentacji Microsoftu podczas Tokyo Game Show 2021 Todd Howard opowiedział o nowych szczegółach dotyczących długo wyczekiwanego Gwiezdnego Pola. W grze ma się znaleźć ponad 150 000 linii dialogowych, czyli prawie 2 razy tyle, co w ukochanym przez wielu Skyrimie.

Świadczy to w znacznym stopniu o tym, jak długą historię chcą nam wszystkim zaprezentować twórcy. Warto zwrócić uwagę też na fakt, że skończenie dialogów zwiastuje, że historia gry jest już w zasadzie napisana. Choć o premierze Starfielda jeszcze ani widu, ani słychu, to już teraz nie mogę doczekać się jego premiery. Szczerze mówiąc, jeśli to rzeczywiście będzie taki „Skyrim w kosmosie”, to będę spełniony.

To nie pierwszy raz, gdy ostatnio zestawiam Starfield i The Elder Scrolls obok siebie. Jeszcze niedawno informowałem Was o ciekawym znalezisku odkrytym w trailerze tej pierwszej z wymienionych produkcji. Czyżby gracze odkryli mapę kolejnego TES-a? Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.