Nowe Layers of Fear potwierdzone. Polacy chcą odmienić swoją serię

Wszystko wskazuje na to, że Bloober Team przygotowuje już Layers of Fear 3. Polskie studio ma przygotowywać wyczekiwany sequel.

Informacja miała wypłynąć po wczorajszym spotkaniu dotyczącym dalszych planów krakowskiej spółki. Wskazywano, że dziś ujrzymy zwiastun lub krótki teaser. Teraz jednak potwierdzono, że Layers of Fear 3 (choć nie wiemy, czy tak na pewno nazywa się gra) faktycznie powstaje.

Zarząd Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że zakończył pierwszą część prac nad produktem związanym z posiadaną przez Emitenta marką „Layers of Fear” (dalej jako „Produkt”). O szczegółach związanych z Produktem Emitent będzie informował w kolejnych miesiącach odrębnym raportem bieżącym. W ocenie Emitenta sprzedaż Produktu będzie mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. – czytamy na łamach Bankier.pl

Niewykluczone, że jeszcze dziś ujrzymy bardziej konkretną zapowiedź gry. Tak wskazują doniesienia, ale musimy zaczekać na więcej konkretów bezpośrednio od Bloober.

Bardzo możliwe również, że nowe Layers of Fear będzie się mocno różnić od poprzedników. Na spotkaniu Bloober potwierdziło, że nowe projekty studia stawiają na walkę. Wygląda więc na to, że pożegnamy się z symulatorami chodzenia od krakowskiego zespołu. Zalążki tego było już widać w bardzo przyzwoitym The Medium, a studio od jakiegoś czasu poszukiwało też deweloperów mających zająć się projektowaniem systemów walki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale poprzedni projekt studia pozytywnie mnie nastroił.