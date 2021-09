Nowa część serii Gungrave została zapowiedziana wcześniej w tym roku. Teraz pokazano kolejny zwiastun z elementami gameplayu. Co ciekawe, nad grą pracuje Ikumi Nakamura, znana m.in. z serii The Evil Within.

Gungrave jest japońską serią gier, która raczej nie zdobyła zbyt szerokiej rzeszy fanów poza granicami Kraju Kwitnącej Wiśni. Wszystko może się już niedługo zmienić, bo Gungrave G.O.R.E. ma potencjał na całkiem niezłą strzelankę.

Nowe Gungrave – strzelać wszędzie, nie oglądać się za siebie

Studio Iggymob pracuje nad wskrzeszeniem serii, której pierwsza część ukazała się w 2002 roku na PS2. Później premierę miała „dwójka”, a także odświeżona wersja gry na PC i PS4 ze wsparciem VR. Nad najnowszą częścią ponownie pracuje znany mangaka Yasuhiro Nightow, który zaprojektował postać tytułowego bohatera i stworzył podwaliny pod uniwersum.

Tym razem studio wspiera Ikumi Nakamura, znana przede wszystkim ze swojego niezwykle radosnego wystąpienia w trakcie E3 2019 na konferencji Bethesdy. Pracowała ona m.in. nad serią The Evil Within, a także nad nadchodzącym Ghostwire: Tokyo, jednak opuściła Tango Gameworks, aby skupić się na własnym studiu i, jak widać, pracach nad Gungrave G.O.R.E.

Poniżej znajdziecie nowy gameplay-trailer produkcji. Znajdziemy tam charakterystyczny „japoński sznyt”. Na ekranie dzieje się dużo a postacie nawet nie patrzą gdzie i do kogo strzelają. Całość kojarzy się z „symulatorem zniszczenia wszystkiego, co istnieje”. W sumie to właśnie na tym ma skupić się ta gra, czyli na strzelaniu. Wygląda to na pewno ciekawie, szczególnie dla tych, którzy cenią sobie niezobowiązującą masakrę na ekranie monitora.

Niestety, nie znamy dokładnej daty premiery oprócz informacji, iż zadebiutuje „jakoś w 2022 roku”. Gra ukaże się na PC, PS4/5, XONE i XSX/S.