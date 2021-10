DoGRYwka – opóźniona premiera Elden Ring, kłócą się o czarne PS5 i (nie)zablokowane miejsce w CP2077

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

From Software poinformowało dziś o przesunięciu premiery gry Elden Ring. Są jednak też dobre wieści, ponieważ macie szansę na wzięcie udziału w zamkniętych testach sieciowych produkcji. Ich start odbędzie się niebawem.

Twórcy paneli bocznych do PS5 nie mają lekko. Sony skutecznie straszy ich pozwami, ale nie stanęło to na przeszkodzie, by w sieci opublikowali dość wulgarny wpis komentujący całą sytuację.

Jeden z graczy Cyberpunka 2077 natrafił na (nie)zablokowane miejsce w Night City. Spotkał tam NPC-ta pracującego jako sex-worker. „Zakazana komnata” miała mieć większe znaczenie w prologu gry, jednakże ostatecznie do niego nie trafiła. Powyższe i pozostałe newsy znajdziecie w składance poniżej. Sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie przegapiliście.