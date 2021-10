Listopad w HBO GO zapowiada się dobrze. Sporo nowości i kinowych hitów

Do HBO GO trafi sporo nowych filmów, a część lubianych pozycji powróci. Użytkownicy obejrzą m.in. Wiedźmy z 2020 roku czy Miasto Kłamstw z Johnnym Deppem. Przedstawiamy rozpiskę na listopad w HBO GO.

HBO GO dorzuci do swojej oferty kolejne warte uwagi filmy. Nie zabrakło obrazów znanych z kinowych ekranów i niezależnych produkcji.

HBO GO w listopadzie 2021 roku – rozpiska

Wiemy już, jakie nowości trafią na platformę w listopadzie bieżącego roku. Pierwsza lista zapowiada się naprawdę dobrze, szczególnie że każdy znajdzie coś dla siebie. Entuzjaści hollywoodzkich hitów z pewnością ucieszą się na wieści o powrocie serii Star Trek czy filmów Kong: Wyspa Czaszki i Cloverfield Lane 10.

Tym razem to chyba jednak wielbiciele kina niszowego powinni szczególnie się cieszyć. Na platformie dostępny będzie film Amonit czy niezwykle interesująca niemiecka animacja Fritzi: przyjaźń bez granic.

Ponadto do katalogu serwisu trafią Wiedźmy z 2020 roku, czyli remake klasycznego filmu familijnego z 1990 roku i Miasto Kłamstw z Johnnym Deppem, w którym to znany aktor wciela się w rolę detektywa przejmującego sprawę zabójstw cenionych raperów – Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G. Nie da się zaprzeczyć, że mamy w czym wybierać.

Pełna lista premier przedstawia się następująco:

Zakochany bez pamięci – 01.11

My Father’s Stories – 04.11

Idź twardo: historia Deveya Coxa – 05.11

Star Trek – 06.11

Niezidentyfikowany – 06.11

Duma i uprzedzenie – 06.11

Zabójstwo dwojga kochanków – 07.11

Słodkie rzeczy – 07.11

Miasto kłamstw – 07.11

Sugar Daddy – 08.11

Spokój w sercu 08.11

Rycerz pierwszej damy – 11.11

Przyczajony tygrys, ukryty smok 12.11

13 Godzin: Tajna misja w Bengazi – 12.11

W ciemność. Star Trek – 12.11

Pokuta – 13.11

Fritzi: przyjaźń bez granic – 13.11

Wieczna Piękność – 14.11

Sponsor – 14.11

Amonit – 14.11

Wschodnie obietnice – 15.11

Ostatnia nocka – 19.11

Weekend Tajemnic – 20.11

Star Trek. W nieznane – 20.11

Zostaniemy zapomniani – 21.11

Wiedźmy – 21.11

All Square – 22.11

Galeria złamanych serc – 25.11

Cloverfield Lane 10 – 26.11

Chora pamięć – 26.11

Wszystkie piękne koniki – 27.11

Kong: Wyspa czaszki – 27.11

Jack Ryan: Teoria chaosu – 27.11

Świąteczny szok – 28.11

Przewrotny umysł – 28.11

Honey Cigar – 28.11