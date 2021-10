Przygotujcie się na Halloween z Call of Duty. Kiedy startuje event w Warzone i Black Ops Cold War?

W Warzone i Black Ops Cold War, czyli obecnie rozwijanych grach z cyklu Call of Duty, jutro zadebiutuje kolejna edycja eventu halloweenowego. O której dokładnie rozpocznie się wydarzenie i czego można się spodziewać?

Start The Haunting odbędzie się 19 października 2021 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego, o czym dziś poinformowano za pośrednictwem profilu twórców na Twitterze. To już drugi raz, kiedy to twórcy wymienionych produkcji zaoferują masę zawartości powiązanej z Halloween. Poniżej możecie zobaczyć najnowszy zwiastun. Uśmiałem się, widząc Swagga, czyli popularnego zawodnika z drużyny esportowej FaZe Clan.

Potwierdzono na ten moment, że w grze czekać będzie kilka paczek kosmetycznych zawierających m.in. skórki Ghostface’a i Franka z Donnie Darko. Spodziewałbym się też specjalnych misji, których wykonanie pozwoli odblokować masę innych przedmiotów. Taka sytuacja miała miejsce rok temu, dlatego tym bardziej jest to prawdopodobne. Zresztą w ostatnim czasie to właśnie tego typu forma eventów zwykle ma miejsce w Call of Duty.

Równie pewnym jest ponowne przestrojenie Verdanska w Warzone, a może i zmiana pory dnia na noc. Choć i to byłoby powtórką z zeszłego roku, przypadło mi to wtedy do gustu. Wielu graczy jednak narzekało wtedy na słabą widoczność na mapie. Jestem ciekaw, jak zostanie to ewentualnie rozwiązane.