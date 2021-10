PGA 2021 to świetna okazja, by sprawdzić hity Ubisoftu. Czeka Was Far Cry 6 i wiele więcej

PGA 2021 odbędzie się już w tym tygodniu. Czeka Was masa atrakcji, w tym największe produkcje Ubisoftu ostatnich lat. W co takiego będą mogli zagrać odwiedzajacy?

Organizatorzy tegorocznej edycji Poznań Game Arena poinformowali, że Ubisoft przygotował łącznie 5 gier do sprawdzenia podczas eventu. To świetna okazja, by zapoznać się z najgłośniejszą ostatnio produkcją premierową tego wydawcy, czyli Far Cry 6. Spróbujcie odzyskać wyspę Yara z rąk dyktatora Antóna Castillo z pomocą Waszych ludzkich i zwierzęcych towarzyszy.

Do ogrania będzie także ukochany przez wielu fanów cyklu o skrytobójcach Assassin’s Creed Valhalla. Podbijajcie jako przywódca wikingów kolejne tereny i stoczcie walki z wieloma mitycznymi stworami. Pozostając w temacie otwartych światów, być może nie mieliście okazji jeszcze sprawdzić Watch Dogs: Legion. Na szczęście i taka możliwość będzie już za kilka dni w Poznaniu.

Na stanowiskach odnajdziecie jeszcze The Crew 2, czyli idealną propozycję dla fanów motoryzacji oraz Tom Clancy’s The Division 2 – grę której raczej nie trzeba przestawiać żadnemu wielbicielowi tytułowego pisarza.

PGA 2021 odbędzie się w dniach 22-24 października 2021 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wszystkie najważniejsze informacje odnośnie wydarzenia znajdziecie w tym miejscu.