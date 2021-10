Na PS5 powrócił wcześniej załatany błąd, który mocno irytował graczy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Posiadacze PS5 muszą ponownie zmierzyć się z wkurzającym błędem, który już wcześniej załatano. Konsola ponownie instaluje na dyskach złe wersje gier.

Kiedy włożymy do konsoli płytę z grą z PS4, która otrzymała aktualizacją na PlayStation 5, może się zdarzyć, że konsola zainstaluje obie wersje tytułu lub tylko tą z poprzedniej generacji. Wówczas gracze muszą manualnie odinstalować niepożądaną wersję produkcji, jeśli nie chcą, aby ta zajmowała miejsce na dysku. Błąd ten teoretycznie wyeliminowano w aktualizacji z lutego bieżącego roku, ale najwyraźniej powrócił.

Jak zauważył serwis VideoGamesChronicle, gracze ponownie zwracają uwagę na to, że konsola instaluje dwie wersje gier. Posiadacze PS5 donoszą, że błąd dotyczy między innymi Nioh i No Man’s Sky. Najpewniej tyczy się to też innych gier, które ukazały się na dwie generacje PlayStation.

Błąd nie powinien być już jednak aż tak uciążliwy. Warto przypomnieć, że Sony w aktualizacji PS5 z września wprowadziło specjalne oznaczenia gier na poprzednią i aktualną generację konsol. Powinniśmy więc zauważyć, kiedy nasze PlayStation 5 spróbuje zainstalować lub pobrać złą wersję gry.

Miejmy nadzieję, że Sony i tak zajmie się ostatecznym wyeliminowaniem omawianego błędu. Choć wspomniane oznaczenia robią dobrą robotę, lepiej by było, gdybyśmy mogli instalować nowe gry bez obawy, że czeka nas usuwanie niepożądanej wersji danego tytułu z dysku.