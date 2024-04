Next-genowy Fallout 4 już dostępny. Ulepszycie grę za darmo

Jak Bethesda obiecała, tak Bethesda zrobiła. Ze względu na szaloną popularnością serialu Amazona, wielu graczy powróciła na pustkowia w Fallout 76, F4, a nawet jeszcze starszych odsłonach serii. Nic dziwnego, że przygotowano więc next-genową łatkę umożliwiającą komfortową zabawę na współczesnym sprzęcie.

Fallout 4 z premierą aktualizacji next-gen

Patch powinien być już dostępny dla graczy na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zaktualizować swoją produkcję mogą gracze posiadający podstawowe wydanie gry lub jej edycję GOTY (ze wszystkimi dodatkami). Co więcej, aktualizacja jest kompletnie darmowa, więc nikt nie musi wydawać dodatkowych pieniędzy, aby cieszyć się płynniejszą i wygodniejszą zabawą na współczesnych konsolach!

Aktualizacja skupiła się przede wszystkim na dorzuceniu do gry nowego trybu – wydajności. Teraz można więc grać w 60 fpsach! Jest też druga opcja – tryb jakości. Ten z kolei pozwoli zwiedzać pustkowia w podniesionej rozdzielczości, lecz tylko przy zachowaniu stabilnych 30 klatek na sekundę. Do Was należy wybór tego, co wolicie.

Co więcej, aktualizacja do Fallouta 4 pojawiła się również na poprzedniej generacji oraz PC. Wszystko dlatego, że poprawia sporo rzeczy w samej rozgrywce, w tym łatka bugi, problemy związane z questami i ogólnie przynosi sporo poprawek natury “quality-of-life”. W przypadku PeCeciarzy szczególnie ważne jest dodanie narzędzia Creation Kit oraz poprawione działanie modów, jak i samej optymalizacji.

Bethesda zadbała również o certyfikat Steam Deck oraz o premierę gry na Epic Games Store. Trzeba przyznać, że to dość sporo rzeczy jak na tytuł sprzed paru lat, ale przecież nie możemy być o to źli – Fallout 4 to nadal bezsprzecznie dobra przygoda dla fanów postapokaliptycznych doznań.

Źródło: Bethesda.net