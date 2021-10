Sprzedaż konsol we wrześniu pewnie nie napawa optymizmem jednego producentów

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Spójrzmy wszyscy raz jeszcze, jak zmieniła się w ostatnim czasie sprzedaż konsol, tym razem skupiając się na PS4 i Xbox Series X|S. Na miejscu Microsoftu lepiej obmyśliłbym specjalny plan, by nie zostać w tyle za konkurencją.

Choć premiery konsol najnowszej generacji odbyły się mniej-więcej w tym samym okresie w listopadzie 2020 roku, widać sporą dominację w sprzedaży next-gena od PlayStation. Jak podają dane z badań prowadzonych przez VGChartz, rozłam między sprzedażą propozycji Sony i Microsoftu stale rośnie i obecnie jest bliski 5 milionów sztuk różnicy.

Stan różnicy sprzedaży konsol PS5 i Xbox Series X|S na wrzesień 2021

Całkowita sprzedaż konsol na wrzesień 2021 wynosi 12 459 653 sztuk po stronie PS5. W przypadku Xbox Series X|S wynik ten jest już sporo niższy, ponieważ jest równy 7 611 536 konsolom, które trafiły do szczęśliwych nabywców. Przepaść jest przeogromna i nie zapowiada się, by linie na wykresie poniżej miały się zrównać w najbliższej przyszłości.

Wygląda na to, że znacznie większa moc obliczeniowa nowego Xboxa oraz zdecydowanie tańsza alternatywa dla silniejszego modelu nie wygrywa z m.in. silną pozycją, którą wypracowało sobie PlayStation pod koniec ubiegłej generacji. W skład tego niemałego sukcesu na pewno można wliczyć więcej elementów, takich jak np. wprowadzenie nowych technologii do kontrolera DualSense.

A Was co takiego przyciągnęło do PS5 lub Xbox Series X|S?