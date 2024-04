Czekaliśmy na to prawie 10 lat. Niespodziewana premiera gry z serii Tomb Raider na PC

Tomb Raider: Definitive Edition do tej pory skutecznie omijało komputery osobiste. Gra jednak w końcu doczekała się portu. Minęło bagatela 10 lat.

Tomb Raider niedawno dostało kolekcję będącą remasterem trzech pierwszych odsłon serii. Gra, choć miejscami dość kontrowersyjna, cieszy się sporą popularnością i uznaniem fanów. Jednocześnie czekamy na kolejną pełnoprawną część serii, ale gracze PC mają jeszcze jeden powód do zadowolenia.

Tomb Raider: Definitive Edition wreszcie na PC

Tomb Raider: Definitive Edition to remaster reboota gry z 2013 roku, wydany zaledwie po roku od oryginalnego debiutu. Tym razem jednak twórcy przewidzieli usprawnienia z myślą o użytkownikach Xbox One oraz PS4. Z jakiegoś powodu zmiany te, jak i cała edycja, ominęły graczy PC. Aż do teraz.

Ni stąd, ni zowąd (jak donosi DSOGaming) na Microsoft Store wylądowała natywna wersja ulepszonej edycji gry z PS4 i XOne, ale w wersji PC. Kosztuje 26,99 dolarów kanadyjskich, czyli około 79,50 zł. Jak na 10 lat po wydaniu, to dość wysoka cena. Mimo wszystko gra nagle doczekała się shadow dropa na PC.

Nie wiemy, czemu tytułu nie kupicie na Steam ani nawet czemu Square Enix nie pokusiło się o jakieś większe ogłoszenia. Mimo wszystko gracze na komputerach osobistych mogą równie dobrze pominąć tę premierę. Definitive Edition przede wszystkim wprowadzało poprawki optymalizacyjne na poprzednią generację konsol, co jest absolutnie zbędne dla posiadaczy komputerów. Poprawki graficzne (nieco poprawione modele postaci i ulepszone oświetlenie) są na tyle minimalne, że spokojnie obejdzie się bez potrzeby kupowania tego wydania.

Niemniej sytuacja jest dość ciekawa. Fani serii powinni jednak wyczekiwać na debiut kolejnej odsłony, tym razem powstającej na Unreal Engine 5.

Źródło: DSOGaming