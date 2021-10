FIFA chyba gniewa się na EA. Zmiana nazwy serii coraz bardziej możliwa – sugeruje ogłoszenie

EA Sports faktycznie może mieć mały problem ze swoją serią FIFA. W sieci pojawiło się dość jednoznaczne ogłoszenie organizacji współpracującej dotychczas z Electronic Arts.

Organizacja sugeruje, że nie chce już ograniczać się do współpracy z jednym partnerem w sferze gamingu. Zasugerowano, że EA Sports może utracić wyłączność na prawa do marki. Choć nazwa słynnej korporacji nie padła w całym ogłoszeniu ani razu.

FIFA jest podekscytowana przyszłością gier i e-sportu w piłce nożnej i jest jasne, że musi to być przestrzeń, która jest zajęta przez więcej niż jedną stronę kontrolującą wszystkie prawa.

Firmy technologiczne i mobilne aktywnie rywalizują o to, by być kojarzone z (organizacją – red. ) FIFA, jej platformami i światowymi turniejami.

Związek i przywiązanie, jakie rynek gier wideo i e-sportu rozwinął z czasem z nazwą organizacji, wyraźnie podkreślają, że gry oparte na piłce nożnej i nazwa organizacji są ze sobą nierozerwalnie związane.

– czytamy w ogłoszeniu organizacji