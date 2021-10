Data premiery Rainbow Six Extraction „przypadkiem” ujawniona przez Ubisoft

Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy konkretną datę premiery Rainbow Six Extraction. Ubisoft mogło przypadkiem ujawnić termin debiutu swojej nadchodzącej produkcji.

Jeśli wierzyć informacji na stronie producenta. gra zadebiutuje dokładnie 20 stycznia 2022 roku. Przypomnę, że w lipcu ogłoszono opóźnienie daty premiery na styczeń przyszłego roku, ale nie poznaliśmy wówczas konkretnego terminu, w którym produkcja trafi na rynek.

Co ciekawe, informacja wypłynęła do sieci przez post na blogu firmy, który zamieszczono w lipcu. Oznaczałoby to, że ktoś zaktualizował stary wpis dodając do niego konkretną datę premiery. To dość niecodzienna sytuacja, choć Ubisoft ma tendencję do przedwczesnego ujawniania swoich tajemnic. Dziwne, że data premiery Rainbow Six Extraction nie została ujawniona przy okazji prezentacji nowego zwiastuna lub specjalnego wpisu na blogu.

Możliwe również, że jest to zwykła pomyłka i data premiery będzie inna. Spodziewałbym się jednak, że ktoś po prostu nieco przedwcześnie zaktualizował wspomniany wpis, a Ubi ogłosi konkretny termin jeszcze w nadchodzących dniach lub tygodniach. Patrząc na omówione wyżej wydarzenie, chyba nikt by nie był specjalnie zdziwiony takim biegiem wydarzeń.