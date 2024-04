Dzisiaj w PS Plus dostaniesz za darmo 4 prezenty

Kolejne ekskluzywne dodatki do bezpłatnych gier właśnie wylądowały w sklepie PlayStation. Dostaną je za darmo posiadacze abonamentu PS Plus.

Jeśli pobieracie bezpłatne gry z PS Store, co chwilę możecie do nich zdobyć rozdawane w prezencie DLC. Oczywiście warunkiem jest posiadanie jakiegokolwiek progu usługi PS Plus. Sony “dołożyło do pieca” i oferuje kolejne cztery dodatki. Do jakich gier i co dzięki nimi zyskujemy? Już tłumaczymy i podajemy linki.

PS Plus z nowymi ekskluzywnymi DLC

Przypomnę jeszcze, że takie dodatki możemy zdobyć wyłącznie w usłudze Sony. Są one przeznaczone tylko dla subskrybentów. I tak, na początek mamy worek prezentów do niezwykle popularnego Genshin Impact. Zawiera on następujące elementy:

Hero’s Wit ×20

Mystic Enhancement Ore ×15

Mora ×50,000

Fragile Resin ×2

Drugim dodatkiem za darmo Lucci Bonus Pack do bezpłatnej gry KartRider: Drift. To mniej znana produkcja, ale całkiem przyjemna. Śmigamy tutaj gokartami w 8 osób i walczymy o podium w rankingu on-line. Jak to w tytułach free-to-play bywa, używamy w nich wirtualnej waluty, w omawianych wyścigach istniejącej pod nazwą Lucci. Nowy pakiet daje nam za darmo aż 25 tys. “coinsów” do wykorzystania.

Lecimy dalej. Trzeci dodatek dotyczy znanej gry o bitwach morskich World of Warships: Legends. Kto lubi posiedzieć przy tym tytule, dostaje paczkę zawierającą takie gratisy:

1 skrzynia Brytyjski dowódca

1 Duża skrzynia wiosenna

5 rozkazów awansu

15 rzadkich doładowań PD dowódcy

Na koniec coś dla osób niemogących się oderwać od 3on3 FreeStyle, czyli gry o ulicznej koszykówce. Bonusowy pakiet zawiera:

4999 monet

Moneta 100% Buff Ball (1D) x 1

Przedmiot do treningu umiejętności x 1

Napój XP (L) x 5

Jeśli chcesz pobrać darmowe dodatki, oto linki do wszystkich wymienionych:

