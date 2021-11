DoGRYwka – BF2042 na 10 godzin za 4 zł, Xbox Series X z 24-karatowego złota i gamingowe mydło z Halo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Jeśli posiadacie dostęp do EA Play (np. poprzez usługę Xbox Game Pass, na którą jest obecnie korzystna promocja) po premierze gry Battlefield 2042 będziecie w stanie sprawdzić produkcję przez 10 godzin. To dobry sposób, by małym kosztem zapoznać się z tym tytułem i zadecydować o ewentualnym zakupie.

Konsol ze złota nie ma końca. Trend dla najbogatszych jest podtrzymywany przez kolejną firmę, która postanowiła stworzyć łącznie kilkaset sztuk konsol Xbox Series X i S ze złota, różowego złota i platyny. Tanio nie jest, ale tego chyba każdy mógł się spodziewać.

Do nietypowej kolaboracji doszło między marką Halo Infinite i Dr. Squatch. Chcecie pachnieć jak Master Chief? Mydło o wartości kilkudziesięciu złotych może Wam w tym pomóc. Te i pozostałe newsy z tej środy znajdziecie poniżej.