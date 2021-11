Była już złota PS5, czas na złote Xbox Series X i S. Ma ktoś wolne 42 tysiące zł?

Choć modeli PS5 w złotym wydaniu było już kilka, o złotym Xbox Series X i S jeszcze się nie mówiło. Postanowiła to zmienić firma Truly Exquisite, która przygotowała łącznie 12 ekskluzywnych modeli.

Do wyboru, do koloru! Możecie wyposażyć się w edycję wykonaną z 24-karatowego złota, 18-karatowego różowego złota oraz z platyny. Dla każdej z nich przewidziano także wariant polerowany lub matowy, gdzie ten pierwszy jest droższy o 200 funtów (ok. 1 080 zł). Rzućcie okiem, jak prezentuje się wideo prezentujące te kosztowności:

Warto też wspomnieć, że do każdego zestawu dołączone są dwa kontrolery ze specjalną obudową wykonaną z tego samego materiału, co konsole. Niestety, tanio nie jest. Ceny rozciągają się od 7299 funtów (ok. 39 420 zł) do nawet 7,899 funtów (ok. 42 842 zł). Na szczęście za złotego wypolerowanego Xbox Series X przyjdzie zapłacić „tylko” 7,699 funtów (ok. 41 757 zł).

Truly Exquisite przewidziało po 100 sztuk każdego z wariantów. Nabywcy mogą liczyć również na specjalny certyfikat autentyczności wraz ze numerem od 1 do 100, dlatego nie zdziwię się, jeśli konkretne sztuki kiedyś będą na aukcjach kosztować zdecydowanie więcej.