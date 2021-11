Spore promocje w PS Store czekają, a my doradzamy, jak wydać jeszcze mniej

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

W PS Store odnaleźć można masę gier na sporych zniżkach. Specjalnie dla Was wybrałem kilka rekomendacji, po które warto sięgnąć w tak korzystnej cenie. Jest też sposób, aby zapłacić jeszcze mniej, niż obowiązuje w sklepie PlayStation.

Co jak co, ale w PS Store odnaleźć można teraz wiele perełek. Od exclusive’ów PlayStation, przez świetne tytuły LEGO, po produkcje firm trzecich. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a z takimi promocjami to tym bardziej warto sięgnąć po portfele.

Promocje do 11 listopada 2021 roku, do godz. 00:59 czasu polskiego:

LEGO Marvel’s Avengers (PS4) – 52,39 zł

LEGO Hobbit (PS4) – 54,08 zł

Frostpunk: Console Edition (PS4) – 37,20

LEGO CITY Undercover (PS4) – 62,25 zł

Promocje do 18 listopada 2021 roku, do godz. 00:59 czasu polskiego:

The Last of Us Remastered (PS4) – 39,50 zł

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) – 84,50 zł

God of War III Remastered (PS4) – 39,50 zł

Uncharted: Kolecja Nathan Drake’a (PS4) – 39,50 zł

MediEvil Digital Deluxe Edition (PS4) – 84,50 zł

Patapon™ Remastered (PS4) – 31,50 zł

Max Payne (PS4) – 37,80 zł

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle (PS4) – 76,05 zł

Promocje do 20 listopada 2021 roku, do godz. 00:59 czasu polskiego:

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4) – 39,50 zł

The Sims 4 (PS4) – 17,40 zł

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition (PS4) – 139,65 zł

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) – 40,46 zł

