Od obejrzenia najnowszego trailera nowego „Kevina samego w domu” rozbolała mnie głowa

20th Century Studios zamieściło dziś w sieci zwiastun nowego filmu „Kevin sam w domu”. Zobaczcie kolejne ujęcia, które są pełne bolesnych wypadków i upadków.

Temat Home Sweet Home Alone szczególnie w Polsce budzi u osób dość różne odczucia. Polska należy do jednych z tych krajów, u których oglądanie Kevina co roku w święta należy w zasadzie do tradycji. Myślę jednak, że nie ma potrzeby negatywnego się nastawiania jeszcze przed samym seansem. Nie będę jednak ukrywał, że szczególnie po poniższym materiale moja chęć obejrzenia tej produkcji strasznie wzrosła.

Choć wiele z dzisiejszego zwiastuna mogliście już widzieć przy okazji poprzedniego, nie zabrakło kilku nowych smaczków. Oh, jak mnie rozbolały stopy i kolana, gdy zobaczyłem włamywaczkę walczącą z klockami LEGO na podłodze.

Nie może się to równać z jeszcze innym bólem, w tym przypadku głowy, który poczułem, gdy drugi z duetu antagonistów skoczył na przekrzywioną trampolinę i uderzył w drzewo. Czy to nawiązanie do sceny, gdy w pierwowzorze Marv oparzył swoją twarz żelazkiem? Jak widać urazów głowy nigdy nie za wiele.

Nowy „Kevin sam w domu” będzie miał swoją premierę już 12 listopada tego roku. Czekacie? Jakie macie odczucia po drugim trailerze?