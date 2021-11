Serial The Last of Us wprowadzi zupełnie nową postać do świata Naughty Dog

Adaptacja przygód Joela i Ellie nie obejdzie się bez zmian, ale pojawią się również nowości. Ujawniono, że serial The Last of Us wprowadzi nową postać do świata, który znamy z gier Naughty Dog.

Będzie ją niejaka Kim Tembo. Taka osoba nie pojawiała się w żadnej odsłonie postapokaliptycznej serii gier PlayStation. Nie znajdziemy jej też na oficjalnej wiki gry, więc jej imię i nazwisko nie padły nawet w rozrzuconych po świecie notatkach.

W Kim Tembo wcieli się aktorka Natasha Mumba. Najpopularniejszą produkcją, w której wystąpiła jest serial Opowieści podręcznej. Dodatkowo pojawiała się w serialu Twardzielka i powstającym filmie Sight.

Natasha Mumba is Kim Tembo in HBO's #TheLastofUs. pic.twitter.com/Mft9cCOtFZ — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 2, 2021

Nie wiemy jeszcze, czy Kim Tembo będzie znaczącą dla fabuły personą. Natomiast można śmiało przypuścić, że jeśli postać ta posiada imię i nazwisko, raczej nie będzie jedynie przechodniem czy zwłokami w korytarzu. Choć nie możemy być tego pewni.

To zapewne nie jedyna zupełnie nowa postać, którą zaprezentuje serial The Last of Us. HBO nie kryje się z tym, że przewiduje wprowadzanie zmian w pierwowzorze od Naughty Dog.

Premierę widowiska zaplanowano na 2022 rok. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery.