Battlefield 2042 pozwoli na zniszczenie całej wioski. Deweloper o systemie destrukcji

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Community Manager opiekujący się Battlefield 2042 opowiedział o systemie destrukcji, jaki znajdziemy w grze. Porównano go do tego z jednej z odsłon serii.

BF2042 na większości map ma oferować możliwość niszczenia otoczenia na poziomie tego, co widzieliśmy w Battlefield V. Nie ma więc co liczyć na rewolucję, choć deweloper wspomniał, że na mapie Klepsydra zniszczymy całą wioskę. Dodatkowo nie zabraknie specjalnych wydarzeń pokroju startu rakiety na mapie Kosmodrom.

Możesz spodziewać się (systemu – red. ) zniszczeń na poziomie Battlefielda V na większości map. Niektóre z nich pokrywają całe obszary, takie jak na Klepsydrze, na południu mapy, (gdzie – red. ) można zniszczyć wioskę. Inne, jak to, co widzisz w tym (mowa o tym materiale – red.) zwiastunie! Obok tych bombastycznych momentów, takich jak rakieta na Kosmodromie. – informuje Kevin Johnson, Community Manager DICE, na Twitterze

BFV raczej nie zachwycał pod względem możliwości siania zniszczenia. Choć pole bitwy potrafiło mocno się zmienić w wyniku starć, próżno szukać tu burzenia całych budynków.

Rzecz jasna zacytowana wypowiedź dewelopera nie jest do końca jednoznaczna. Wciąż nie mamy stuprocentowej pewności, jak będzie wyglądał system destrukcji w Battlefield 2042. Porównanie do BFV jest jednak bardzo cenną wskazówką, która pozwoli lepiej zobrazować sobie to, czego należy się spodziewać po grze.