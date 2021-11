Macie PS Plus? Odbierzcie za darmo aż 6 przedmiotów kosmetycznych do Apex Legends

Subskrybenci PS Plus, macie szansę zgarnąć zestaw aż 6 przedmiotów kosmetycznych do Apex Legends. To też dobry powód, by zacząć swoją przygodę z tym jednym z najpopularniejszych battle royale ostatnich miesięcy.

W PS Store czeka Pakiet Rozgrywki PlayStation Plus, który zaoferuje Wam dostęp do łącznie 4 skórki (dwie postacie i dwie bronie) oraz 2 sztandary. Bez aktywnego PS Plusa nie przypiszecie tego bonusu do swoich kont, a szkoda byłoby nie skorzystać z takiej okazji.

2 skórki postaci – Bangalore i Octane

2 skórki na broń – EVA-8 AUTO i Sentinel

2 sztandary – Bangalore i Octane

Źródło: PS Store

Choć pakietowi na pewno daleko do najdroższych możliwych skórek dostępnych w Apex Legends, ciężko mu zarzucić, że nie prezentuje się dobrze. Daleko tu do przesycenia pstrokatymi barwami, co jest zdecydowanym plusem, bo przynajmniej będzie się świetnie sprawdzał jako niewyróżniający się w otoczeniu. Jest tu kilka jasno niebieskich elementów, jednakże są one na tyle małe, że nie powinno to mieć negatywnego wpływu na rozgrywkę.

Jeśli nie posiadacie obecnie subskrypcji PS Plus, dzięki naszemu kodowi rabatowemu macie okazję zgarnąć dostęp do usługi na 12 miesięcy za ok. 183,61 zł (cena obowiązuje w momencie pisania tego tekstu). To prawie 60 zł mniej niż w przypadku standardowej kwoty. Więcej informacji na temat wymienionej promocji znajdziecie w tym miejscu.