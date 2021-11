Far Cry 6 dostało niedokończone DLC na miesiąc przed planowaną premierą

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Far Cry 6 otrzyma kilka dodatków i mniejszych DLC po premierze. Jedna z paczek zawartości zawiera misję ze znanym aktorem, Dannym Trejo. Zadanie zostało przypadkiem dodane do gry na miesiąc przed przewidywaną premierą.

Ubisoft jednak szybko zauważyło swój błąd i darmowe DLC zostało już wycofane z gry. Zaznaczono, że była to nieukończona wersja zadania i nie miało ono też trafić do Far Cry 6 tak wcześnie.

Misja Dani & Danny vs Everybody jest w trakcie produkcji i została przypadkowo udostępniona wcześniej. Pracujemy nad jej usunięciem i nie możemy się doczekać, kiedy gracze będą mogli sprawdzić jej ostateczną wersję. Przepraszamy za wszelkie zamieszanie i wkrótce przekażemy więcej informacji. – informuje Ubisoft

Co ciekawe, choć misja była ewidentnie niedopracowana, niektórym udało się ją rozpocząć. W sieci pojawiają się nagrania prezentujące fragmenty questa z Dannym Trejo. Jeśli jednak chcecie go sprawdzić na własną rękę, musicie poczekać do grudnia.

To dość niecodzienna sytuacja. Rzadko zdarza się, aby sam deweloper przypadkiem udostępnił przedwcześnie zawartość, która ma trafić do graczy w późniejszym terminie. Cóż, lepsze taka „niespodzianka”, niż patch psujący grę.