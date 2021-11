Były baseny i bikini, teraz czas na słodkie zwierzątka. Twitch wprowadza nową kategorię

Twitch przeszedł długą drogę. Popularna platforma streamingowa zdecydowała się na nową kategorię – zwierzęta. Co ciekawe, wraz z nią możemy pomóc naszym małym podopiecznym.

Dziewczyny w bikini w jacuzzi przeprowadzają streamy, które przyciągają przed ekrany mnóstwo widzów. Ile jednak osób może zainteresować się małymi, słodkimi kotkami?

Twitch zwraca uwagę na faunę

Platforma Twitch zaczęła jako typowo gamingowa „rzecz”. Gracze mogli podziwiać rozgrywki w ulubionych grach transmitowane na żywo albo po prostu oglądać ulubionych streamerów. A przynajmniej na początku.

Z czasem dodano nowe, dość zaskakujące kategorie, takie jak „Baseny, Wanne i Plaże”. Raczej nikogo nie dziwi to, że tego typu content również przyciąga wielu widzów, a zajmują się nim głównie streamerki. Wszystko zaczęło się od dość niespodziewanego boomu na nagrywanie spod prysznica czy własnej łazienki. Szerzej o całej sprawie przeczytacie w tym artykule.

Teraz Twitch niejako się zreflektował, bo gwarantuje content dla osób, które uwielbiają patrzeć na urocze… zwierzątka. Przedstawiono nową kategorię nazwaną „Zwierzęta, Akwaria i Zoo”, w której, jak sama nazwa wskazuje, odbywają się transmisje ze zwierzętami. Nie jest to całkowicie nowy pomysł. Różnego rodzaju zoo czy organizacje zajmujące się pomocą różnym stworzeniom od dawna próbują w ten sposób zdobyć fundusze. Nowa kategoria ma jednak zwrócić uwagę na problematykę pomocy faunie i florze. Być może skłoni też ludzi do zastanowienia się nad zmianami klimatycznymi, w których skutek cierpią także nasi mniejsi bracia.

Poświęcenie miejsca naszym wspaniałym towarzyszom to nie tylko podnoszenie morali – to ekscytujący sposób na podkreślenie znaczenia kwestii środowiskowych i ochrony przyrody, z jakimi borykają się te różnej wielkości i pochodzenia stworzenia. Współpracujemy z ogrodami zoologicznymi, akwariami i organizacjami non-profit zajmującymi się zwierzętami, aby podnieść znaczenie zwierząt, kwestię ich ochrony oraz przywrócenia i ochrony środowiska, którego potrzebują, aby się rozwijać. Twitch na oficjalnym blogu

Jest to bardzo dobry pomysł! Liczymy, że w ten sposób większa część graczy zwróci uwagę na to, co dzieje się wokół nich. W końcu w przerwie od meczu w CS-a możemy popatrzeć na żółwie kiwające się w rytm relaksacyjnej muzyki czy kury robiące w kurniku typowe „kurze” rzeczy jak… jajka na przykład.

Na zdjęciu głównym: Amouranth (Twitch) i uroczy kotek.