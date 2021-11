Halo Infinite dostało własne mydło, które „zabije wasz smród”. Zobaczcie świetną reklamę

Kampania reklamowa Halo Infinite rozkręca się na całego. Niedługo premiera, a twórcy prezentują kolejne gadżety związane z grą. Od teraz możemy pachnieć jak sam Master Chief.

Chcielibyście pachnieć jak Master Chief? Kosmiczny żołnierz, który w obcym świecie walczy z paskudnymi stworami? No, ja osobiście nie wiem, ale nowe mydło jest z pewnością kreatywnym pomysłem na marketing.

Mydło inspirowane Halo Infinite

Premiera Halo Infinite już 15 listopada, czyli dosłownie za chwilę. Z tej okazji twórcy starają się wypromować nadchodzącą produkcję, jak mogą. Najlepszy marketing to kreatywny marketing, więc dostaliśmy dość nieoczekiwany produkt związany z serią.

Chodzi bowiem o… mydło. Tak, dokładnie, teraz każdy z nas może pachnieć jak sam Master Chief. Nowy produkt uczyni z każdego „bezmydłowego nooba, noscope’owego boga”. Mydło powstało we współpracy Microsoftu i 343 Industries z firmą Dr. Squatch, która zajmuje się dostarczaniem naturalnych produktów pielęgnacyjnych dla mężczyzn. Dość powiedzieć, że reklama zachęca nas takimi sloganami jak „slay your stink” (zabić twój smród) czy „reswpawn your skin” (odświeżyć twoją skórę).

Jak jednak pachnie sam Master Chief? Wychodzi na to, że bardzo ładnie, mimo taplania się we krwi i błocie. „Spartan Scrub” ma nuty zapachowe szałwii, owocu yuzu i drzewa cedrowego – mamy więc roślinne, nieco drzewne i odświeżające akcenty. Mydełko wyceniono na 8 USD (około 31 zł) za jedną kostkę. Nie jest to więc zbyt atrakcyjna cena, tym bardziej że oficjalnie raczej nie kupimy go w Polsce. Niemniej możemy obejrzeć naprawdę zmyślnie zrobioną reklamę.