Dom z papieru już za miesiąc pożegna się z widzami. Netflix podrzucił smutny trailer

Już 3 grudnia 2021 roku zadebiutują ostatnie odcinki serialu Dom z papieru. To druga połowa piątego sezonu, którego pierwszą część mogliście obejrzeć już we wrześniu. Nowy trailer jest pełen smutnych emocji i nie zwiastuje dobrego zakończenia.

Od razu ostrzegam, że poniższy materiał zawiera masę spoilerów odnośnie wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich sezonach La Casa De Papel. Są tam poruszane nawet same plot twisty w fabule, a także *ekhem, ekhem* śmierci pewnych bohaterów, również tych potencjalnych. Miejcie na uwadze, że jeśli nie widzieliście poprzednich epizodów, możecie sobie nieźle popsuć dobrą zabawę.

Po obejrzeniu tego zwiastuna od razu przyszedł mi do głowy mój wcześniejszy pomysł, że Profesor będzie przez pewien czas poza swoją bazą. Wygląda na to, że mózg całej operacji transportuje się do reszty swojego zespołu, a gdy już dojeżdża na miejsce, otwiera mu drzwi samo wojsko. Czyżby ten się nieco spóźnił i przyjedzie, gdy będzie już po przysłowiowych „ptakach”? Może tak być.

Nie chcę być pesymistą, ale wszystko wskazuje na to, że ekipie w czerwonych kombinezonach tym razem skok najpewniej się nie uda. Szczególnie sugeruje to ujęcie, gdzie część „miasto-imiennych” klęczy przed wojskiem, które celuje w ich głowy z karabinów. Ciężko będzie wyjść z takiej sytuacji, choć i nie takie zwroty akcji miały już miejsce w tym serialu.

A Wy jak myślicie? Jak skończy się Dom z papieru? Macie już jakieś pomysły?