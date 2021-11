Promocje dnia – 13% rabatu na gry PC dla naszych czytelników, gamingowy laptop z RTX3050 i doładowanie PS Store taniej

Dziś mamy zestaw ofert wyłącznie dla Was – naszych czytelników. Oprócz tego proponujemy również niezły gamingowy laptop z naprawdę świetną grafiką na pokładzie.

13% rabatu na cały asortyment sklepu Eneba brzmi kusząco, ale to nie wszystko, co dla Was przygotowaliśmy.

13% rabatu na gry PC w Eneba

To oferta przeznaczona ekskluzywnie dla naszych czytelników. Prezentujemy 13% rabatu na wszystko w ofercie sklepu Eneba. Poniżej znajdziecie najciekawsze naszym zdaniem gry i instrukcję, jak uzyskać rabat. Jeżeli jednak nie interesują Was tytułu PC – zerknijcie poniżej.

Acer Nitro 5 za 4299 zł

Świetnych gamingowych maszyn nigdy dość. Szczególnie gdy podzespoły drożeją – wtedy dobra promocja liczby się podwójnie. Acer Nitro 5 ma 16 GB RAM, 512 GB wolnej pamięci na SSD oraz nieocenionego RTX3050 i kosztuje 4299 zł.

Doładowanie do PS Store w promocji

Doładowanie do PS Store o wartości 100 zł kosztuje tylko dla Was 81,53 zł! To całkiem niezła oferta, jak wspomnieliśmy wcześniej, przeznaczona dla naszych czytelników. W linku poniżej dokładna instrukcja.

Oprócz tego mamy dla Was szereg innych ofert, a w tym m.in. pre-ordery na Battlefield 2042, Nintendo Switch w atrakcyjnej cenie czy szereg gadżetów i akcesoriów!

Sprawdzajcie też regularnie nasz dział „Promocje„, gdzie codziennie znajdziecie świetne oferty!