Trailer Battlefield 2042 vs. jego chińska podróbka. Jest nawet muzyka z Cyberpunka

Battlefield 2042 cieszy się ogromną popularnością jeszcze przed premierą. Postanowili na tym skorzystać producenci pewnej chińskiej gry mobilnej.

Serwis MP1St odnalazł reklamę tytułu przeznaczonego na smartfony od studia Magic Prime Group. Jeśli jesteście na bieżąco z najnowszym shooterem od DICE, zapewne zauważyliście uderzające podobieństwo do jednego ze zwiastunów BF2042. Pomysł skopiowano prawie w całości, a jedyną dużą różnicą w chińskiej produkcji jest przeniesienie akcji materiału na lotniskowiec. Co więcej, w tle zwiastuna Naval Warships przygrywa utwór ze ścieżki dźwiękowej Cyberpunka 2077. No takiej kombinacji chyba nikt się nie spodziewał.

Zwiastuny gier mobilnych „inspirujące się” największymi tytułami na konsole i PeCety nie są niczym nadzwyczajnym. Takich „dzieł” pojawia się co roku cała masa i nie zanosi się, aby coś się w tej sprawie zmieniło.

Najpewniej Electronic Arts nie podejmie żadnych działań wobec twórców omawianego mobilniaka. Podobnych kopii pojawia się zbyt wiele, aby skutecznie im przeciwdziałać. Szkoda, że niektórzy twórcy muszą uciekać się do takich nieprzyzwoitych praktyk, aby zdobyć uwagę dla swoich produkcji.