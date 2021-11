Battlefield 2042 otrzyma 10-godzinne „demo”, do którego możecie zgarnąć dostęp za 4 zł

Twórcy gry Battlefield 2042 przewidzieli 10-godzinny okres próbny swojej produkcji dla części graczy, o czym poinformowano na łamach strony pomocy EA. Co trzeba zrobić, aby zagrać jeszcze przed zakupem tytułu?

Trial Battlefielda 2042 dostępny będzie po premierze dla wszystkich subskrybentów usługi EA Play, która wchodzi również w skład Xbox Game Pass. Dostęp będzie ograniczony jedynie na 10 godzin rozgrywki. Po upływie tego czasu nie uruchomicie już gry do czasu jej zakupu. Na szczęście zdobyty postęp zostanie uwzględniony, jeśli później nabędziecie grę.

Obecnie trwa świetna promocja na Xbox Game Pass, która pozwoli Wam zakupić dostęp na 3 miesiące do wariantu na PC lub konsole Xbox za 4 zł. Ultimate też możecie zdobyć za taką samą opłatę, jednakże wtedy już tylko na okres jednego miesiąca. Mimo to, to dobra okazja, by sprawdzić przed zakupem, czy Battlefield 2042 przypadnie Wam do gustu.

W końcu nie każdy przecież grał w otwartą betę, a ta zresztą oferowała jedynie jedną mapę oraz jeden tryb. Zawartości na premierę produkcji jest przecież znacznie więcej, a wiele też mogło się zmienić od tamtego czasu. W związku z tym zainwestowanie jeszcze w ten 10-godzinny trial wydaje się być dobrym pomysłem.