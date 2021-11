Far Cry 6 niedawno zadebiutowało, a gracze odkrywają kolejne elementy gry od Ubisoftu. Tym razem internauci znaleźli dość dziwaczny sposób na kompletne wyłącznie… odrzutu broni.

Tak, dobrze czytacie – „wyłączenie” odrzutu. Ubisoft się postarał, bo umieścił stosowną opcję w ustawieniach. No, prawie.

Brak odrzutu w Far Cry 6 – bug czy „ficzer”?

Jeżeli gracie w Far Cry 6 i męczycie się z celowaniem we wrogów, nie możecie trafiać headshotów i ogólnie strzelanie sprawia Wam problemy – mamy idealne obejście. Jeżeli jednak zdecydowaliście się już wcześniej wyłączyć „wstrząsy kamery” – odpowiadamy, dlaczego gra się Wam łatwiej.

O sprawie informuje m.in. jeden z użytkowników forum Reddit. Wrzucił on na stosowny wątek poświęcony FC6 krótkie wideo. Okazuje się, że wyłączając w opcjach funkcję „wstrząsy kamery”, kompletnie wyłączamy w grze recoil. Brzmi to niedorzecznie, ale deweloperzy najwyraźniej w jakiś dziwny sposób podpięli drgania ekranu do strzelania z broni i jej odrzutu. Z jednej strony ma to jakiś tam sens – w końcu ekran drga tym bardziej, im bardziej trzęsie się nam broń.

Na wspomnianym wideo widzimy gracza, który opróżnia magazynek broni z włączonymi drganiami ekranu. Karabin ma taki odrzut, jakby zaraz miał postrzelić bohatera w plecy. Po chwili jednak, gdy opcja zostaje wyłączona, każdy nabój leci wprost przed siebie. Jest to pewnego rodzaju ułatwienie rozgrywki, dlatego też cieszymy się, że buga nie doświadcza żadna strzelanka multiplayer.