DoGRYwka – zaraz poznamy szczegóły Hard Zone z BF2042, śmiercionośny easter egg w Far Cry 6 oraz świat w Saints Row

Jeszcze w tym tygodniu do sieci trafi trailer ostatniego trybu gry Battlefield 2042. Powinniśmy wtedy wszyscy poznać szczegóły rozgrywki w Strefie Zagrożenia.

W Far Cry 6 nie brakuje easter eggów nawiązujących do innych gier Ubisoftu. Kojarzycie skok wiary z cyklu Assassin’s Creed? I na wyspie Yara możecie go wykonać, choć będzie Was po tym bardzo bolała głowa.

Twórcy rebootu Saints Row podzielili się kilkoma informacjami dotyczącymi świata produkcji. W aż dwóch dzisiejszych artykułach natraficie na materiały wideo prezentujące dostępne miasto i jego okolice. Te i pozostałe newsy znajdziecie w poniższej liście.